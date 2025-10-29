Трампа огорчил запрет баллотироваться на третий президентский срок

29 октября 2025, 07:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп заявил о невозможности своего переизбрания на третий срок. Он напомнил, что конституционные ограничения США не позволят ему этого сделать. Об этом пишет РИА Новости.





При этом Трамп уверен, что уровень его поддержки среди американцев является самым высоким для президентов США за многие годы. Он огорчен тем, что не сможет вновь принять участие в «гонке» за пост лидера страны.





«Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться», — признал глава Белого дома журналистам на пути в Южную Корею.