Глава РФПИ Дмитриев подаст в суд на Washington Post за искажение его слов
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намерен подать судебный иск против газеты The Washington Post за систематическое искажение его слов. О своем решении он объявил в соцсети X.
Поводом для возмущения Дмитриева стало то, что издание в очередной раз опубликовало ложно приписанные ему цитаты.
Изначально ошибка в статье The Washington Post появилась 18 октября. Газета приводила якобы слова Дмитриева: «Турне Зеленского можно описать одной фразой — (президент РФ Владимир) Путин снова всех переиграл».
Идея построить тоннель между РФ и США завирусилась в сети
Глава РФПИ обратился в издание с требованием устранить недостоверную информацию. К нему прислушались. Однако 28 октября в The Washington Post вышел материал, который вновь неверно «процитировал» Дмитриева.
«Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат) — так и не исправили», — написал Дмитриев на своей странице.Ранее сообщалось, что глава РФПИ привез в США конфеты с цитатами и фото Владимира Путина. Он поделился снимками коробки своего дипломатического подарка.