Глава РФПИ Дмитриев подаст в суд на Washington Post за искажение его слов

29 октября 2025, 03:39

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намерен подать судебный иск против газеты The Washington Post за систематическое искажение его слов. О своем решении он объявил в соцсети X.





Поводом для возмущения Дмитриева стало то, что издание в очередной раз опубликовало ложно приписанные ему цитаты.



Изначально ошибка в статье The Washington Post появилась 18 октября. Газета приводила якобы слова Дмитриева: «Турне Зеленского можно описать одной фразой — (президент РФ Владимир) Путин снова всех переиграл».





«Завтра мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат) — так и не исправили», — написал Дмитриев на своей странице.