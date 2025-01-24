Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России

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Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы перед возможными переговорами. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — говорится в статье.
По словам эксперта, у Трампа было весомое преимущество, когда он пришел к власти, так как понимал, что жесткая политика его предшественника Джо Байдена в адрес России была глупой и непродуктивной.
Теперь же Трамп допускает те же ошибки и рискует потерять это преимущество.
Ранее Трамп пообещал «высокие тарифы и новые санкции» России и всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину услугу.
В заключение он ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.
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