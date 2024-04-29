Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский ранее считал «фигнёй» риски, с которыми на посту президента может справиться только профессионал. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
«Он (Зеленский – ред.) говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают всё», — рассказал Луценко.
Он отметил, что изначально понимал провал подобной стратегии Зеленского в отношениях с Россией. А сейчас такое поведение не помогает и в отношениях с европейскими странами.
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