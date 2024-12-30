Трех человек обвинили в шпионаже в пользу России в ФРГ

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Трех человек, имеющих немецкое и российское гражданство, обвинила якобы в шпионаже в пользу России прокуратура ФРГ. Ведомство выпустило соответствующий релиз.
«Есть достаточные основания подозревать обвиняемых в работе на иностранную разведку», — сказано в документе.По утверждению германских силовиков, один из обвиняемых воевал за формирование Донецкой народной республики. В октябре прошлого года он якобы связался с неизвестным человеком, который якобы «является сотрудником российской разведки» и говорил с ним о диверсиях на территории ФРГ. Речь шла о поджогах и подрывах немецких военных объектов и объектов промышленной инфраструктуры. Двое других обвиняемых были сообщниками.
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Никита Кротов