Боевики ВСУ атаковали при помощи дрона больницу в Херсонской области

Фото: istockphoto/NiseriN
Больницу при помощи дрона атаковали боевики ВСУ в Алешках под Херсоном, рассказал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в результате атаки погиб зам главного врача по лечебной части Василий Борисов.
«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — сказано в публикации.Сальдо принес соболезнования семье погибшего медика, добавив, что данное покушение на главврача является вторым по счету.
Херсонская область вошла в состав России по результатам сентябрьского референдума 2022 года, однако Украина не согласилась с итогами голосования и продолжила обстрелы.
Читайте также:
Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в Курской области
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР
Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ
Никита Кротов