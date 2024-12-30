Боевики ВСУ атаковали при помощи дрона больницу в Херсонской области

Выполнение российских условий будет предпосылкой к началу переговоров по конфликту на Украине, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что для начала диалога необходимо обеспечить в мире долгосрочную безопасность.