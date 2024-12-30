МО РФ показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами

Видео: Минобороны РФ
Российские военнослужащие вернулись из плена, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий ролик в своем Telegram-канале. На кадрах видны счастливые лица бойцов, которые поздравляют соотечественников с наступающим Новым годом.
Перед этим в российском оборонном ведомстве проинформировали о возвращении 150 российских военных с подконтрольной киевскому режиму территории.
Бойцам ВС РФ обеспечат лечение и реабилитацию. Отмечено, что посредниками при обмене выступили Арабские Эмираты.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Бойцам ВС РФ обеспечат лечение и реабилитацию. Отмечено, что посредниками при обмене выступили Арабские Эмираты.
Ранее сообщалось, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов