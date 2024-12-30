Cтали известны детали гибели бывшего футболиста сборной России Бугаева на СВО

Фото: istockphoto/Rost-9D
Погибший в зоне СВО бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев перед смертью лишился руки и получил осколочное ранение в голову, передает Telegram-канал Baza.
В последний раз Бугаев выходил на связь с отцом в конце ноября, чтобы поздравить родственника с днем рождения.
Бугаев получил срок по делу о наркотиках. Звезду отечественного футбола приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Контракт с МО РФ спортсмен подписал, будучи в СИЗО.
Накануне о гибели Бугаева проинформировал футбольный агент Антон Смирнов. Он написал, что мужчина играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар».
Ранее были опубликованы кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.
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Бугаев получил срок по делу о наркотиках. Звезду отечественного футбола приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Контракт с МО РФ спортсмен подписал, будучи в СИЗО.
Накануне о гибели Бугаева проинформировал футбольный агент Антон Смирнов. Он написал, что мужчина играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар».
«…Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — писал Смирнов.
Ранее были опубликованы кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.
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Никита Кротов