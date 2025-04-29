В России объяснили, почему Трамп выгнал Макрона для диалога с Зеленским «тет-а-тет»

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в участии в разговоре с Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с папой римским Франциском. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков пояснил, что это подчеркивает стремление Трампа сохранить ведущую роль в диалогах, исключая посредничество союзников.
«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — передает РИА Новости слова Пушкова в его Telegram-канале.Как сообщало ранее издание Telegraph, изначально Макрон выступал инициатором контакта «тет-а-тет» между Трампом и Зеленским. Однако, по версии The Sun, американский лидер прервал попытку французского президента присоединиться к беседе, заявив, что тому «не следует здесь быть». Мнения западных СМИ разнятся.
28 апреля стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского — и почему во время диалога лидеров он остался пустым.
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Мария Моисеева