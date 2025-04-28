Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Давление на Россию в контексте достижения мира на Украине будет усилено в ближайшие восемь или десять дней заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Paris Match.
«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение боевых действий между РФ и Украиной близко как никогда.Французский лидер добавил, что ближайшие пару недель будут ключевыми в попытках усилить давление и прекратить огонь.
«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня», — заключил Макрон.Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.
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