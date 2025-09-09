«Третья мировая война уже началась»: Мадуро сделал шокирующее заявление
Президент Венесуэллы Мадуро: Я считаю, что третья мировая война уже началась
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. Его слова приводит RT.
Он напомнил, что Папа римский Франциск ещё два года назад говорил, что мир движется к очередной масштабной войне.
«Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — уверен Мадуро.
Ранее стало известно, что США стянули войска к Венесуэле под предлогом «операций против наркокартелей». Мадуро же уверен, что активизация американских военных в регионе связана с тем, что Вашингтону нужны нефть и газ, сосредоточенные в его стране. Он напомнил, что в Венесуэле сосредоточены огромные запасы газа, золота, воды и плодородной земли.