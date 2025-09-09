«Третья мировая война уже началась»: Мадуро сделал шокирующее заявление

09 сентября 2025, 15:13

Президент Венесуэллы Мадуро: Я считаю, что третья мировая война уже началась

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась. Его слова приводит RT.





Он напомнил, что Папа римский Франциск ещё два года назад говорил, что мир движется к очередной масштабной войне.





«Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире», — уверен Мадуро.