Президент Венесуэлы объявил мобилизацию для войны с США

22 августа 2025, 15:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию для войны с США, Все началось с того, как американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону нанести удары по наркокартелям в Латинской Америке.





Изначально президент США приравнял банды нелегальных мигрантов к террористическим группировкам, после чего обвинил Венесуэлу в наркоторговле. Далее Трамп поручил Пентагону нанести удары по наркокартелям в Латинской Америке. Для выполнения приказа оборонное ведомство направило военные корабли к берегам Венесуэлы для уничтожения банды Cartel de los Soles, которую подозревают в торговле наркотиками.





«Помимо этого, Штаты официально отказываются признавать Мадуро главой государства, а также объявили награду за его поимку в 50 миллионов долларов», — передает telegram-канал Mash.

США увеличили награду за арест Мадуро до $50 млн, обвинив его в наркотрафике и связях с картелями

«Как главнокомандующий, я посчитал необходимым, чтобы в субботу и воскресенье в Венесуэле состоялась огромная кампания переписи и призыва всех ополченцев, всех резервистов страны, а также всех граждан, и мужчин, и женщин, которые хотели бы сделать шаг вперёд, чтобы сказать империализму», — заявил Мадуро.