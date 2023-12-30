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На заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя отметил, что большинство украинцев рассматривают возможность отказа от своего гражданства, чтобы избежать мобилизации, передает РИА Новости.
«Даже среди западно настроенных украинцев наблюдается заметное снижение оптимизма, общество уже давно не питает иллюзий», — отметил Небензя.По его словам, жители Украины осознают, что власти предают их интересы, и что их родных используют в геополитических играх Запада для сдерживания России, сохраняя коррупционный режим.
«Недавние исследования подтверждают это: 75% украинцев рассматривают возможность отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Паническая активность граждан, пытающихся уехать за границу, наглядно демонстрирует эту тенденцию. Они теперь обращаются в консульства Украины за пределами страны, стараясь продлить свои документы и переоформить имущество на членов семьи», — подчеркнул он.Читайте также:
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