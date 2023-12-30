Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские военные 81 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 290 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
«В течение прошедших 24 часов мы зафиксировали 81 случай обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — гласит сообщение представительства.Согласно данным СЦКК, украинские военные выпустили в общей сложности 290 боеприпасов. В результате обстрелов поступили данные о ранении одного мирного жителя и гибели другого в Никитовском районе Горловки. Под обстрелы попали Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.
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Артем Кузьмин