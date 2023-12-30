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На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя выразил уверенность в том, что военные стратегии киевского режима провалились полностью, передает РИА Новости.
По его словам, в скором времени можно ожидать «весьма неблагоприятных новостей» для Киева и его поддерживающих западных союзников, вне зависимости от того, будет ли оказана новая военная и финансовая помощь Зеленскому и его команде со стороны Вашингтона или Брюсселя.
Небензя добавил, что стратегия урегулирования украинского кризиса на поле боя потерпела неудачу, отметив, что победа над Россией в военном плане является недостижимой целью. Дипломат подчеркнул, что Украина не имеет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ситуацию на линии боевого столкновения и тем более изменить ход конфликта в свою пользу.
Небензя также отметил, что угрозы, исходящие из Украины и создаваемые странами НАТО, будут устранены, будь то через специальные операции России или при помощи политических и дипломатических средств.
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Небензя добавил, что стратегия урегулирования украинского кризиса на поле боя потерпела неудачу, отметив, что победа над Россией в военном плане является недостижимой целью. Дипломат подчеркнул, что Украина не имеет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ситуацию на линии боевого столкновения и тем более изменить ход конфликта в свою пользу.
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Артем Кузьмин