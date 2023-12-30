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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности опроверг обвинения западных стран в ударах, наносимых по гражданской инфраструктуре Украины, и обвинил украинскую систему ПВО в этом.
«Если говорить о событиях сегодня, то мы можем обсудить исключительно действия украинских систем ПВО, установленных в жилых кварталах украинских городов, что противоречит международному гуманитарному праву. На это уже нет сомнений у пользователей украинских соцсетей, которые явно предупреждают своих сограждан об этом», — заявил Небензя.Он отметил, что люди сами публикуют новые видеоролики, показывающие, как российские ракеты и беспилотники поражают объекты военной инфраструктуры и склады вооружений с характерной детонацией. В отличие от этого, украинские ракеты ПВО либо не попадают в цель, либо сбиваются с курса, падая на жилые дома и мирные объекты, что, по словам Небензя, происходит из-за размещения систем ПВО в жилых районах.
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