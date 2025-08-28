Достижения.рф

В Минобороны доложили об успехах ВС РФ в зоне СВО

Минобороны: бойцы ВС РФ поразили разведывательное судно ВСУ
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ сообщило, что в устье реки Дунай в зоне проведения СВО был замечен средний разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».



По данным ведомства, по судну нанесён удар с помощью скоростного беспилотного катера, в результате чего корабль затонул.

Ранее Минобороны также заявляло о групповом ударе по военным объектам Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в ходе которого, как утверждается, были поражены предприятия военно‑промышленного комплекса и авиабазы ВСУ.

Перед этим сообщались актуальные новости спецоперации на Украине на четверг, 28 августа. Российские войска продолжают активные действия на нескольких участках фронта.

Никита Кротов

