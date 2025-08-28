В Минобороны доложили об успехах ВС РФ в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило, что в устье реки Дунай в зоне проведения СВО был замечен средний разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».
По данным ведомства, по судну нанесён удар с помощью скоростного беспилотного катера, в результате чего корабль затонул.
Ранее Минобороны также заявляло о групповом ударе по военным объектам Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в ходе которого, как утверждается, были поражены предприятия военно‑промышленного комплекса и авиабазы ВСУ.
Перед этим сообщались актуальные новости спецоперации на Украине на четверг, 28 августа. Российские войска продолжают активные действия на нескольких участках фронта.
