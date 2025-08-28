Беспилотник ВСУ нарушил движение поездов в Самарской области

28 августа 2025, 09:24

Из-за падения украинского БПЛА в Самарской области задерживаются 10 поездов

Фото: iStock/fortton

Причиной нарушения движения поездов в Самарской области стал вражеский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.





В этот четверг, 28 августа, в результате падения БПЛА в районе станции Кряж была временно нарушена работа контактной сети. На данный момент из-за инцидента задерживаются 10 поездов, из которых шесть — дальнего следования, четыре — пригородные.