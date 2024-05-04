«Трибуналу быть»: Сенатор Кастюкевич указал на судьбу Макрона

Фото: Официальный сайт Кремля
Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину — это игра в бисер, об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью для РИА Новости.
В интервью для британского издания Economist Макрон заявил, что не исключает ввода войск на Украину, если российской армии удастся прорвать оборону ВСУ и зайти слишком далеко. Он также отметил, что некоторые западные коллеги якобы согласились с его решением.
Сенатор подчеркнул, что те, кто оправдывает действия фашистов и собирается помочь им в осуществлении преступлений, рано или поздно окажутся вместе с ними на скамье подсудимых. «Трибуналу быть», — заключил Кастюкевич.
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«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО», — считает Кастюкевич.
Сенатор подчеркнул, что те, кто оправдывает действия фашистов и собирается помочь им в осуществлении преступлений, рано или поздно окажутся вместе с ними на скамье подсудимых. «Трибуналу быть», — заключил Кастюкевич.
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Евгения Парфентьева