«Бесперспективно»: В Белоруссии поставили крест на швейцарском саммите по Украине

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Мирный саммит Швейцарии по Украине без участия России не имеет никакого смысла, с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью для РИА Новости.
«Я бы отметил бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России», — прокомментировал ситуацию Алейник.
По его словам, Белоруссия также не получала приглашения на Швейцарский саммит. Алейник убеждён, что любые обсуждения вопросов европейской безопасности не имеют никакого смысла без участия в них Москвы и Минска.
Напомним, ранее Швейцария разблокировала более 318 миллионов долларов российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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