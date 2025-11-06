Трифкович: поставки боеприпасов из Сербии контролирует Запад

06 ноября 2025, 01:40

Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

Президент Сербии Александр Вучич на фоне слухов о военной помощи Украине заявил, что склады в стране заполнены боеприпасами. Нынешнюю политическую ситуацию прокомментировала директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.





По ее словам, власти в стране фокусируется на поиске всевозможных уступок Западу. В настоящий момент все логистические пути для поставок вооружения из Сербии контролируются в США или в ЕС.



«На Сербию давят и из Брюсселя, и из Вашингтона. Это касается как поставок вооружения, так и антироссийских экономических санкций», — отметила Трифкович в беседе с Общественной Службой Новостей.