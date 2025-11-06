Трифкович: поставки боеприпасов из Сербии контролирует Запад
Президент Сербии Александр Вучич на фоне слухов о военной помощи Украине заявил, что склады в стране заполнены боеприпасами. Нынешнюю политическую ситуацию прокомментировала директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.
По ее словам, власти в стране фокусируется на поиске всевозможных уступок Западу. В настоящий момент все логистические пути для поставок вооружения из Сербии контролируются в США или в ЕС.
«На Сербию давят и из Брюсселя, и из Вашингтона. Это касается как поставок вооружения, так и антироссийских экономических санкций», — отметила Трифкович в беседе с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем США готовятся ужесточить политический контроль над Сербией через инструмент борьбы с коррупцией. Для этого в Вашингтоне разрабатывается особый документ.
Совокупность внешних факторов, давящих на Белград, вынуждают руководство идти на уступки. Поэтому вполне вероятно, что Сербия планирует передать часть накопленных боеприпасов Киеву, если придет приказ от «начальства», считает специалист.
Трифкович добавила, что нынешняя ситуация в стране остается весьма шаткой, а следующий год для нее может стать переломным. По ее словам, население Сербии крайне недовольно прозападной политикой Вучича.