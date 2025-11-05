Трампа не будет на саммите G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил на Американском бизнес‑форуме, что не собирается ехать на саммит G20 в Южно‑Африканскую Республику. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ЮАР «больше не место» для «Большой двадцатки» из‑за произошедшего там «плохо», а сама республика, по его утверждению, представляет собой «коммунистическую тиранию».
Ранее, 3 ноября, сообщалось, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Йоханнесбурге пока не подтвердили. Саммит G20 запланировали на 22–23 ноября.
До этого стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР.
