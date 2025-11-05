Достижения.рф

Трампа не будет на саммите G20 в ЮАР

Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп заявил на Американском бизнес‑форуме, что не собирается ехать на саммит G20 в Южно‑Африканскую Республику. Об этом пишет РИА Новости.



По его словам, ЮАР «больше не место» для «Большой двадцатки» из‑за произошедшего там «плохо», а сама республика, по его утверждению, представляет собой «коммунистическую тиранию».

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Йоханнесбурге пока не подтвердили. Саммит G20 запланировали на 22–23 ноября.

До этого стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 в ЮАР.

Никита Кротов

