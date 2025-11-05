Трампа не будет на саммите G20 в ЮАР

05 ноября 2025, 22:58

Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп заявил на Американском бизнес‑форуме, что не собирается ехать на саммит G20 в Южно‑Африканскую Республику. Об этом пишет РИА Новости.