Канада в шоке от решения США сделать её мишенью

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил: канадцы в шоке от решения Штатов выбрать их в качестве мишени. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о вводе импортных пошлин против северного соседа.
«Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», - сообщил глава правительства Канады на пресс-конференции.
Трюдо также выразил уверенность, что США и Канаде следует по-прежнему решать общие задачи «в других частях света», а не применять друг против друга меры экономического воздействия.
Ранее Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. 25-процентные пошлины вводятся на весь импорт из Канады, кроме энергоресурсов, на которые сбор составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин также определён в 25%. На китайскую продукцию введены ещё 10% пошлин дополнительно к тем, что уже действуют. Новый указ Трампа включает опцию повышения в случае, если какая-то из стран введет ответные меры против США.
Читайте также:
Минкоммерции КНР: Китай выражает сильное недовольство из-за веденных пошлин США
Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары
Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики
Александр Бойцов