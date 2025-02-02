Минкоммерции КНР: Китай выражает сильное недовольство из-за веденных пошлин США

Фото: iStock/WD Stuart
В Китае выразили серьезное недовольство после введения в США пошлин на продукцию из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны.
«Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против», — говорится в заявлении ведомства.
Свое несогласие КНР высказало после подписания президента США Дональда Трампа указа о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. Таким образом продукция из КНР будет облагаться пошлинами в 10%.В своем заявлении министерство добавило, что оно рассчитывает на исправление ошибок и создании благоприятных условий для сотрудничества со Штатами.
Ранее «Радио 1» писало о введении в США импортных пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая. На товары из первых двух стран размер обложения составит 25%, а уже на китайскую продукцию 10%.
Читайте также:
Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики
Мексика ответит США за введенные Трампом пошлины
Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары
Иван Мусатов