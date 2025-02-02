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Минкоммерции КНР: Китай выражает сильное недовольство из-за веденных пошлин США

Фото: iStock/WD Stuart

Фото: iStock/WD Stuart

В Китае выразили серьезное недовольство после введения в США пошлин на продукцию из КНР. Об этом заявили в министерстве коммерции страны.
«Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против», — говорится в заявлении ведомства.

Свое несогласие КНР высказало после подписания президента США Дональда Трампа указа о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. Таким образом продукция из КНР будет облагаться пошлинами в 10%.В своем заявлении министерство добавило, что оно рассчитывает на исправление ошибок и создании благоприятных условий для сотрудничества со Штатами.



Ранее «Радио 1» писало о введении в США импортных пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая. На товары из первых двух стран размер обложения составит 25%, а уже на китайскую продукцию 10%.

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#сша
#санкции
#китай
#товары
#продукция
#трамп
«Огнеборцы — out!»: В США предложили уволиться пожарным Калифорнии
WP: Власти США предложили уволиться пожарным, тушившим леса в Калифорнии
02 февраля 2025, 07:41

Фото: istockphoto/Toa55

Американские власти разослали сотрудникам пожарно-спасательных служб предложения уволиться по собственному желанию, не дожидаясь предстоящих масштабных сокращений. Ранее пожарные боролись с огненной стихией, бушевавшей в Лос-Анджелесе и лесах Калифорнии.
Это серьёзно подорвало боевой дух федеральных служащих и стало для них настоящей «пощёчиной», пишет издание The Washington Post. В публикации отмечается, что предложение уволиться по собственному желанию с получением соответствующей компенсации, разосланное большинству госслужащих, имело своей целью подтолкнуть их к уходу в отставку до конца сентября либо подвергнуться риску увольнения в ходе предстоящего масштабного сокращения штатов федеральных агентств, служб департаментов.

Авторы материала также указывают, что этот шаг властей вызвал тревогу и замешательство в рядах сотрудников государственных служб самого разного профиля. Но особенно предложение уволиться задело пожарных. Ведь некоторые из них ещё совсем недавно, рискуя здоровьем и жизнью, боролись с одним из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии и только начали восстанавливаться. Вряд ли разосланные правительством письма с предложением покинуть службу имело хороший терапевтический эффект.

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#сша
#пожар
#увольнение
#пожарные
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Канада введет санкции против США после указа Трампа о пошлинах на товары
02 февраля 2025, 06:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада введет 25% пошлины на товары из США после указа американского президента Дональда Трампа сделать аналогичные обложения на канадскую продукцию. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Канада введет ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму 155 миллиардов долларов», — написал Трюдо на своей странице в соцсети X.

Данное решение было принято сразу после подписанного указа Дональдом Трампом о 25% пошлинах на товары из Канады. Также под это обложение попала продукция из Мексики. Уже на товары из Китая будут распространяться пошлины в 10%.

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#сша
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#продукция
#канада
#трамп
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Бывший глава ФБК* Волков** должен приставам почти 240 тысяч рублей
02 февраля 2025, 06:01

Леонид Волков** (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывший руководитель «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** задолжал приставам почти 240 тысяч рублей. Об пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов и судебных документов.
По информации агентства, Волков** не оплатил пять административных штрафов на сумму в 170 тысяч рублей. Также приставы хотят взыскать с него почти 70 тысяч в рамках налоговых обложений и сборов. К тому же Волков** задолжал исполнительный сбор в 2100 рублей. В общей сложности он обязан выплатить государству 239 406 рублей.

Леонид Волков** в 2022 году был объявлен в розыск на территории РФ. Сам же он в 2023 году заявлял, что проживает в Литве последние 3,5 года.

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Леонид Волков** включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также является иноагентом
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#финансирование
#долги
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Мексика ответит США за введенные Трампом пошлины
Шейнбаум: Мексика обещает ответить США после введение пошлин на товары из страны
02 февраля 2025, 05:01

Фото: iStock/diegograndi

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ответные меры в отношении США после введения пошлин на продукцию страны. Об этом глава государства заявила на своей странице в соцсети Х.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — пишет Шейнбаум.

Реализация ответных мер была доверена министру экономики Мексики Марсело Эбрарду. При этом президент уточнила, что ее страна продолжает сотрудничество со Штатами и не желает конфронтации с США. Также она высказалась о незаинтересованности американских властей в борьбе с фентанилом. По словам Шейнбаум, на улицах крупный городов США продолжается продажа наркотиков, которой никто не препятствует.

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Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики
02 февраля 2025, 02:42

Фото: iStock/rarrarorro

Дональд Трамп заявил, что причинами введения пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики являются наркотики и Мигранты. Об этом написал сам президент США в соцсети Truth Social.
«Это было сделано <...> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые убивают наших граждан, включая фентанил. Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента - обеспечивать безопасность всех нас», — написал Трамп.

Также в своем сообщении американский лидер уточнил, что размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%. При этом на энергоресурсы последних пошлины будут в размере 10%. Такой же дополнительный тариф введен на все товары из Китая.

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#канада
#китай
#наркотики
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CNN: Трамп ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики
02 февраля 2025, 01:48

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.
«Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу», — заявили на телеканале.

Импортные пошлины на продукцию из Канады и Мексики составят 25%. Товары из Китая будут облагаться пошлинами в 10%.

Ранее «Радио 1» писало о намерении Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Евросоюза. Как объяснил сам американский президент, это будет сделано из-за «ужасного отношения» Брюсселя к Вашингтону.

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В Европе признали необходимость российского газа для ЕС
Il Sussidiario: Европе будет выгодно возобновить поставки газа из РФ
02 февраля 2025, 00:07

Фото: iStock/Cylonphoto

Возобновление поставок российского газа станет выгодным для Европы, но осуществить это является проблемой после подрыва «Северных потоков». Об этом пишут в Il Sussidiario.
«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда мы расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — сообщают в итальянской газете.

Авторы текста отметили, что прекращение поставок газа через Украину навредило больше Киеву и ЕС, чем России. При этом обеспечить возобновление передачи голубого топлива для Европы является проблемой на фоне подорванных «Северных потоков».

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Адвокат обманул пенсионерку, пообещав спасти внука от статьи за наркотики
01 февраля 2025, 20:02

Фото: iStock/Diy13

В Казани будут судить адвоката из Ростова Андрея Тараненко, который обманул местную пенсионерку на сумму до полумиллиона рублей, пообещав спасти ее внука от статьи за хранение наркотиков. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.
«Внук пенсионерки из Татарстана поехал с друзьями в Ростов. Там парня задержали с наркотиками. Чтобы как-то помочь родственнику женщина обратилась к местному адвокату, который пообещал, что за деньги вытащит молодого человека», — пишет издание.
Отмечается, что как только бабушка перевела деньги адвокату, тот перестал выходить на связь.

В итоге адвоката задержали полицейские.

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Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался после продолжительной болезни
01 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock/Tatiana rico

Бывший президент Германии Хорст Кёлер скончался в возрасте 81 года от тяжёлой болезни. Об этом сообщает газета Welt, ссылаясь на канцелярию федерального главы государства.
Отмечается, что политика не стало в субботу утром на 82 году жизни после непродолжительной, но тяжёлой болезни.

Кёлера избрали главой государства 23 мая 2004 года, после переизбрали в 2009 году, а в мае 2010 года он подал в отставку. Поводом для этого послужило его интервью, в котором он заявил, что зарубежные миссии бундесвера защищают экономические интересы ФРГ.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил письмо вдове бывшего главы государства Еве Луизе Кёлер. Он подчеркнул, что власти страны благодарны работе Кёлера на посту девятого президента Германии.

Также в письме президент отметил, что Кёлер был практически неизвестен широкой публике на момент избрания. Однако он быстро завоевал большое признание и симпатию у народа.

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