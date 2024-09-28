В МИД РФ назвали способ завершения конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Официальная страница МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по вопросу о путях прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Выступая перед делегацией США, он заявил, что конфликт в секторе Газа и на израильско-ливанской границе закончится без поддержки США.
«Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», – подчеркнул глава российской дипломатии.
Он призвал Совет Безопасности ООН прекратить препятствовать его работе и встать на сторону мира. В этих условиях можно возобновить переговоры о создании палестинского государства.
Лавров также заявил, что спираль насилия выходит далеко за пределы конфликта между Палестиной и Израилем. По его словам, нерешенный палестинский вопрос остается краеугольным камнем ближневосточного кризиса.
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Александр Климов