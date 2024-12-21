SHOT: ракета из Йемена попала в центр Тель-Авива на детскую площадку

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В Тель-Авиве, столице Израиля, произошёл ракетный удар, нанесённый с территории Йемена. По данным ЦАХАЛ, система противоракетной обороны «Железный купол» не смогла перехватить баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами.
Снаряд упал в центре города, на детской площадке.
В результате инцидента пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения, главным образом от осколков стекла. Ситуация вызвала панику среди жителей, но большинство из пострадавших отделались легкими ранениями.
Кадры атаки выложены в Telegram-канале SHOT.
Ранее «Радио 1» передавало, что в посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Есть пострадавшие.
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В результате инцидента пострадали пять человек, получивших лёгкие ранения, главным образом от осколков стекла. Ситуация вызвала панику среди жителей, но большинство из пострадавших отделались легкими ранениями.
Кадры атаки выложены в Telegram-канале SHOT.
Ранее «Радио 1» передавало, что в посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Есть пострадавшие.
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Мария Моисеева