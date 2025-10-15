Уиткофф уходит из администрации Трампа после переговоров о перемирии в Газе
Советник президента США Дональда Трампа и девелопер Стив Уиткофф покидает администрацию, чтобы сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Об этом сообщило издание Middle East Eye.
Как оказалось, решение Уиткоффа последовало после «изнурительной дипломатической миссии» на Ближнем Востоке, где он сыграл ключевую роль в переговорах, приведших к прекращению огня в секторе Газа.
Отставка советника может вызвать вопросы о том, насколько активно Вашингтон будет участвовать в реализации мирного плана Дональда Трампа из 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, разоружение ХАМАС, восстановление Газы и назначение палестинского технократического правительства, однако многие положения плана остаются неопределёнными.
Сам Трамп заявил, что намерен возглавить «совет мира», который займётся контролем над сектором Газа после прекращения огня. Тем не менее, по информации источников Middle East Eye, как американские, так и арабские дипломаты сомневаются, что президент будет активно участвовать в обеспечении выполнения условий соглашения, особенно со стороны Израиля.
