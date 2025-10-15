Уиткофф уходит из администрации Трампа после переговоров о перемирии в Газе

15 октября 2025, 13:07

Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Советник президента США Дональда Трампа и девелопер Стив Уиткофф покидает администрацию, чтобы сосредоточиться на собственных бизнес-проектах. Об этом сообщило издание Middle East Eye.