ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ Ирану

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщили 5 октября военные СМИ израильской армии «Галей ЦАХАЛ».
Неназванный источник сообщил, что армия тратит на подготовку большую часть времени. Кроме того в наступательных действиях израильские военные рассчитывают на сотрудничество стран-партнеров.
Представители ЦАХАЛ также сообщили, что в ходе атаки 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля 201 баллистическую ракету. По заявлению военных, большую часть ракет перехватили израильские ПВО.
Ранее США признались, что не могут с полной уверенностью утверждать о возможности избежать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.
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«Иранская атака будет иметь последствия для Ирана, они должны это понимать», — заявляют военные.
Представители ЦАХАЛ также сообщили, что в ходе атаки 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля 201 баллистическую ракету. По заявлению военных, большую часть ракет перехватили израильские ПВО.
Ранее США признались, что не могут с полной уверенностью утверждать о возможности избежать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.
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Лия Мурадьян