ЦАХАЛ: иранские ракеты попали по двум авиабазам

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально признала попадание иранских ракет по двум авиабазам. Но в результате ракетного удара ни один самолет не пострадал. Об этом заявил 5 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Были попадания по базам ВВС Неватим и Тель-Ноф, в результате чего ни один самолет и способности ВВС не пострадали. Обе базы функционируют в полную силу», — говорит Хагари.
О ракетном ударе по военной базе Нетвим в пустыне Негев сообщили иранские военные 1 октября. Позже, 2 октября, Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери, заявил, что Тегеран нанес удары по двум израильским военным базам, включая Хацерим, и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».
Массированный ракетный удар Ирана по Израилю был 1 октября. 5 октября ЦАХАЛ заявил, чтоготовит для Ирана серьезные ответные меры.
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Лия Мурадьян