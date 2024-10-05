ЦАХАЛ: иранские ракеты попали по двум авиабазам

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе завершились успешно для России, которой удалось представить свою субъективную позицию. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин в ходе общения с журналистами.