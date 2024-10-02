МИД Ирана раскрыл цели ракетного удара по Израилю

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Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что ракетные удары по Израилю, произведенные 1 октября, были нацелены исключительно на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По словам представителя министерства, «целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты». Он отметил, что удары были тщательно скоординированы и направлены на объекты, которые, по мнению Тегерана, использовались для военной агрессии против Ирана.
Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля, что привело к объявлению воздушной тревоги и призывам граждан укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атака была осуществлена в ответ на смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
В ответ на ракетную атаку Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить Иран ответными действиями.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля, что привело к объявлению воздушной тревоги и призывам граждан укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атака была осуществлена в ответ на смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
В ответ на ракетную атаку Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить Иран ответными действиями.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова