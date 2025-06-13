На иранском ядерном объекте в Натанзе прогремело несколько взрывов
В Иране на ядерном объекте в Натанзе прогремело несколько взрывов на фоне атаки ВВС Израиля на страну. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее СМИ передавали, что данный ядерный объект подвергся удару израильской армии. На данный момент остается неизвестным степень ущерба, который нанесен объекту.
Натанз, расположен в провинции Исфахан в центральной части Ирана. СМИ публикуют кадры, как с територии ядерного объекта идет дым.
Напомним, что 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана.
Читайте также: