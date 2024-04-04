Экс-бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ВСУ

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Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды ВСУ, сообщило РИА Новости.
«Гражданин Израиля, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ВСУ, сообщает региональное управление ФСБ», — говорится в сообщении.
Раннее разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева