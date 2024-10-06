ЦАХАЛ нанесла удар по пригороду Бейрута

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ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута, столице Ливана. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что атаке подверглись районы Шувайфет и Бурдж аль-Бараджне. В момент атаки в аэропорту Бейрута заходили на посадку два гражданских самолета.
Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям района было разослано предупреждение.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна располагает «сюрпризом» для «Хезболлы». Однако он также отметил, что движение уже понесло тяжелые удары.
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Ранее ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям района было разослано предупреждение.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна располагает «сюрпризом» для «Хезболлы». Однако он также отметил, что движение уже понесло тяжелые удары.
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Александр Климов