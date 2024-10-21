ЦАХАЛ назвал число выпущенных по Израилю снарядов

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Ливанская «Хезболла» выпустила около 200 артиллерийских снарядов по израильской территории в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 23:00 (совпадает с московским временем), около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией “Хезболла”, сегодня (воскресенье, 20 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», – отмечается в публикации.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанская «Хезболла» выпустила 360 снарядов в сторону страны. Было заявлено, что примерно 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.
В ответ на это военные самолеты ВВС Израиля нанесли удар по району больницы в южном пригороде Бейрута.
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