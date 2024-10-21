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ЦАХАЛ назвал число выпущенных по Израилю снарядов

ЦАХАЛ: Ливан выпустил по территории Израиля около 200 снарядов
21 октября 2024, 02:11
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Ливанская «Хезболла» выпустила около 200 артиллерийских снарядов по израильской территории в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«По состоянию на 23:00 (совпадает с московским временем), около 200 снарядов, выпущенных террористической организацией “Хезболла”, сегодня (воскресенье, 20 октября) пересекли границу Ливана с Израилем», – отмечается в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанская «Хезболла» выпустила 360 снарядов в сторону страны. Было заявлено, что примерно 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.



В ответ на это военные самолеты ВВС Израиля нанесли удар по району больницы в южном пригороде Бейрута.

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#хезболла
#ливан
#израиль
#цахал
#ракета
Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной
21 октября 2024, 02:35

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение вопроса о том, следует ли винить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году, он оставляет на совести политика. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали», – подчеркнул Лавров.

По его словам, украинская делегация привезла свой собственный документ, который россияне согласились взять за основу. Ложь о том, что Владимир Путин что-то навязал, а украинцы ни на что не согласились, я оставляю на совести Бориса Джонсона, добавил Лавров.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Великобританию в саботаже мирной инициативы Украины. В качестве примера он привел «препятствование Борисом Джонсоном переговорам в Стамбуле, результатом которых стало парафинирование проекта мирного соглашения между Россией и Украиной».

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#сергей лавров
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#владимир путин
#оон
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Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России
Лавров: Запад ведет гибридную войну против России
21 октября 2024, 01:53

Фото: Официальная страница МИД РФ

В войне западных держав против России все еще присутствуют гибридные элементы, но она постепенно превращается в настоящую войну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией», – отметил дипломат.

На этот раз «знаменосцем» стал не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский, заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что специальная военная операция в Украине не приведет ни к чему иному, кроме победы Москвы. В то же время, по словам Сергея Лаврова, Киев требует от Украины вернуться к границам 1991 года. Дипломат также заявил, что украинским властям «наплевать» на население.

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#мид рф
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Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе
Лавров: США отказывается от введения запрета на милитаризацию в космосе
21 октября 2024, 01:34

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Власти США отказываются запрещать любую милитаризацию космоса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
Дипломат напомнил, что ранее Вашингтон обвинил Москву в попытке вывести в космос ядерное оружие и «затянул» принятие резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающей это.

В апреле Совет Безопасности ООН отклонил поправки России и Китая к подготовленному США и Японией проекту резолюции о предотвращении размещения в космосе любого оружия или угрозы применения силы в космосе.

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Лавров рассказал об отношении России к выборам в США
Лавров: Россия наблюдает за выборами в США
21 октября 2024, 01:18

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Россия внимательно следит за выборами в США и готова к диалогу с любой американской администрацией, заявил в интервью «Аргументам и фактам» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», – раскрыл глава МИД РФ.

Он отметил наступление на интересы России, которое, по его словам, продолжится после завершения выборов нового президента США.

Ранее министр иностранных дел Лавров заявил, что специальная военная операция в Украине не закончится до тех пор, пока Москва не одержит победу.

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#россия
#сша
#москва
#сергей лавров
#мид рф
#выборы
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Израильские ВВС нанесли удары по пригороду Бейрута
21 октября 2024, 00:26

Фото: iStock/Leonid Ikan

Самолеты израильских ВВС атаковали южные пригороды Бейрута не менее трех раз. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Авиаудары были нанесены по району Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. Тем временем телеканал «Аль-Джавид» сообщил, что ЦАХАЛ нанес серию ударов по зданиям, принадлежащим связанной с «Хезболлой» финансовой организации «Кард Аль-Хасан». Под ударами оказались два объекта организации в городах Баальбек и Хермель.

Ранее, в воскресенье, 20 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других частях Ливана.

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#израиль
#хезболла
#ливан
#цахал
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ЦАХАЛ ударила по финансовым зданиям «Хезболлы»
20 октября 2024, 23:28

Фото: istockphoto/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданию финансовой организации «Кард Аль-Хасан», которая связана с «Хезболлой». Об этом инциденте сообщает телеканал «Аль-Джадид».
Отмечается, что ударам подверглись два объекта организации в городах Баальбек и Хермель. Более подробная информация не приводится.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что ливанская «Хезболла» выпустила по территории страны 360 артиллерийских снарядов. Около 220 из этих снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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#цахал
#хезболла
#удар
#финансы
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Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными
20 октября 2024, 23:15

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», – заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ присутствовал на неформальных переговорах с Путиным в кроссовках, а в декабре и июне 2023 года он предстал перед российским лидером в подобной спортивной обуви.

Аль Нахайян, прибывший в Москву с официальным визитом, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

20 октября президент ОАЭ проехал по российской столице на черном автомобиле премиум-класса Aurus в сопровождении мотоциклов.

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#казань
#саммит
#брикс
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Большинство молдаван проголосовали против вхождения в Евросоюз
ЦИК: 58% молдаван проголосовали против вступления в ЕС
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/punkty

Большинство граждан Молдавии проголосовали против членства в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны.
После обработки 20,55% протоколов 58,09% проголосовавших на референдуме высказались против членства в ЕС, а 41,31% – за него.

Ранее стало известно, что проголосовавшие на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС выстроились в огромную очередь перед посольством Молдавии в Москве.

До этого Центральная избирательная комиссия Молдовы признала законность президентских выборов и референдума о членстве в ЕС.

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#выборы
#молдавия
#ес
#президент
#цик
#москва
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Предсмертные кадры с камеры латинского наемника ВСУ показали в сети
RT показал посмертное видео с камеры латинского наемника под Часов Яром
20 октября 2024, 23:07

Фото: istock/gorodenkoff

Видео, снятое на камеру латиноамериканского наемника, который сражался на стороне ВСУ под Часовым Яром, появилось в сети после его гибели. Этот материал опубликовал военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале RT.
Наемника и его товарищей убили бойцы 200-й бригады Южной группировки ВС России, сообщает RT.

На записи видно, как наемники в окопе оказывают помощь раненому товарищу, а затем бегут через лес. Один из них благодарит Бога, что граната, упавшая рядом, лишь ранила его руку и ногу.

Наемник на испанском рассказывает, что рядом с ним взорвалась граната, которая могла бы превратить его в месиво. Его штаны в этот момент пропитаны кровью.

Также на видео запечатлена неудачная попытка штурма, закончившаяся бегством в блиндаж. В итоге все латиноамериканцы были убиты бойцами 200-й бригады Южной группировки ВС РФ.

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#сво
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