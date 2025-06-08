На Украине заявили о нежелании Зеленского считаться с Трампом
Экс-нардеп Рады Царев: Зеленский не считается с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский своим отказом принять тела ВСУ показал, что больше не собирается считаться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет RT со ссылкой на экс-нардепа Верховной рады Олега Царева.
Он подчеркнул, что первой причиной отказа может быть нежелание выплачивать компенсации украинским семьям, вторая связана с медийным эффектом, а третья — с отказом Трампа от давления на киевский режим.
«Сегодняшний демарш может стать знаком, что Зеленский выходит из переговоров, поскольку, с одной стороны, он полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться», — прокомментировал Олег Царев.Собеседник добавил, что Трампу нужно решить, что делать с Зеленским. По мнению Царева, Трамп может ввести ограничения против окружения главы киевского режима, либо признать, что не в силах урегулировать конфликт на Украине.