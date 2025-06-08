На Украине заявили о нежелании Зеленского считаться с Трампом

08 июня 2025, 14:33

Экс-нардеп Рады Царев: Зеленский не считается с Дональдом Трампом

Фото: istockphoto/olegda88

Владимир Зеленский своим отказом принять тела ВСУ показал, что больше не собирается считаться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет RT со ссылкой на экс-нардепа Верховной рады Олега Царева.





Он подчеркнул, что первой причиной отказа может быть нежелание выплачивать компенсации украинским семьям, вторая связана с медийным эффектом, а третья — с отказом Трампа от давления на киевский режим.



