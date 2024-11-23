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ЦАХАЛ проверяет заявления ХАМАС о гибели заложницы в секторе Газа

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не подтвердила факт гибели заложницы в Газе, о котором утверждает палестинская группировка ХАМАС, данные сейчас проверяют военные, добавили в армейской пресс-службе.
«Сегодня вечером террористическая организация ХАМАС опубликовала запись, на которой якобы запечатлена заложница, которая была убита. Мы изучаем информацию и на данном этапе не можем ни подтвердить ее, ни опровергнуть», — пояснили израильские военнослужащие.
Военные на связи с родственниками заложницы и передают им всю актуальную информацию. По версии ЦАХАЛ, «ХАМАС продолжает прибегать к психологическому террору и действовать с крайней жестокостью». Армия Израиля призвала общество не распространять слухи и сведения, способные навредить родственникам заложников.



Израиль проводит операцию «Железные мечи» с начала октября прошлого года.

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#мир
#израиль
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#армия
#новости
Израиль ударил по погранпереходу на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу
23 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала КПП «Джусия» на границе Сирии и Ливана. Из-за ударов переход приостановил работу, сообщил сирийский военно-полевой источник в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что израильские военные использовали для атаки несколько управляемых ракет. В результате их обстрелов пограничный переход в провинции Хомс вышел из строя и остановил работу.

По словам источника, удары были слышны в городе Аль-Кусейр, который располагается в районе сирийско-ливанской границы.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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#сирия
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#обстрел
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Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
23 ноября 2024, 21:02

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами документа являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Инициативу поддержали правительство России, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Отмечается, что законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц, которые занимаются подделкой документа, подтверждающего наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории России, передвижение и проживание, транзитного проезда через российскую территорию и др.

По новому документу за совершение правонарушения последует штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении штраф составит от 10 до 60 миллионов рублей.

Также ужесточается наказание за подделку удостоверяющего личность документа. Штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения и от 100 до 200 рублей при повторном нарушении.

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Стало известно о массовом отъезде из Украины иностранных дипломатов
Шарий: сотрудники посольств США, ФРГ, КНР, Британии и Франции покинули Украину
23 ноября 2024, 19:52

Фото: iStock/reflection_art

Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и ряда других государств покинули Украину. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что большинство из них пока находится на территории Польши, однако есть и те, кто отправился на родину.

Полный список дипломатических сотрудников, покинувших Украину, не приводится. Однако известно, что помимо указанных выше представителей, из страны также уехали работники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве закрылось на фоне ожидания массированных ударов ВС РФ после разрешения ВСУ применять дальнобойное оружие.

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#киев
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Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри
23 ноября 2024, 19:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что авторами закона были председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы.

Ранее Володин подчёркивал, что под действие закона не попадает решение женщины не рожать детей. Целью является пресечение любого деструктивного контента, способного оказать влияние на решение конкретных личностей на рождение детей.

Закон вносит поправки в КоАП РФ и вводит административную ответственность за нарушение запрета о пропаганде. Так, для граждан штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом уточняется, что нарушение закона, совершённое с применением СМИ или интернета увеличивает размер штрафа. Для физических лиц он составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических – от 1 до 4 миллионов рублей.

Если же пропагандой чайлдфри в России будут заниматься иностранные граждане, то им будет грозить штраф, арест на срок до 15 суток и административное выдворение из страны.

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#владимир путин
#закон
#штрафы
#дети
#россия
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В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником»
Журналист Хинкл призвал провести импичмент Байдена после удара «Орешником»
23 ноября 2024, 17:09

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Американский журналист Джексон Хинкл призвал провести импичмент президент США Джо Байдена. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Такое заявление Хинкл сделал после удара российскими войсками по оборонному предприятию в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой «Орешник». Удар был ответом на применение ВСУ американских и британских дальнобойных ракет при атаке на Курскую и Брянскую области.

Журналист призвал провести импичмент Байдена, добавив, что он творит геноцид и пытается развязать Третью мировую войну, разрешая ВСУ использовать дальнобойные ракеты против России.

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#украина
#конфликт
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В Британии ужаснулись планам Трампа по России
FT: планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО
23 ноября 2024, 15:25

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Дональд Трамп стремлением заключить сделку с РФ ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.
По словам чиновника, избранный президент Соединенных Штатов, возможно, и не выйдет из Североатлантического альянса (НАТО), однако его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать блок.

«НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики», — говорится в материале газеты.

Уточняется, что из-за украинского противостояния международный порядок «трещит по швам».

Ранее сообщалось, что Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#байден
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Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете
Глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Киева из-за Китая, КНДР и Ирана
23 ноября 2024, 15:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Украины из-за Китая, КНДР и Ирана. С таким заявлением выступил новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times.
Он объяснил, что следует различать взгляды на происходящее. С одной стороны Трамп видит Европу против России, а с другой – якобы находящихся на российской территории северокорейских солдат и главных помощников в лице Китая и Ирана. Американский лидер не может не понимать, что конфликт теперь нечто большее, чем противостояние РФ и Европы.

Также Кошту отметил, что ему очень интересно, как Трамп будет выполнять своё предвыборное обещание – завершить конфликт на Украине за 24 часа. При этом добавил, что тоже ждёт завершения боевых действий, но исключительно справедливым способом.

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#иран
#конфликт
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Фермеры Польши заблокировали КПП на границе с Украиной
Таможенная служба Украины: фермеры Польши заблокировали КПП на границе
23 ноября 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Stadtratte

Контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной заблокировали польские фермеры, передают в Telegram-канале украинские таможенники.
«Началось анонсированное блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Медика – Шегини», который находится на польско-украинской границе», — сказано в публикации.
В ведомстве уточнили, что на территорию Украины въезжает один грузовой автомобиль в час, а в польскую сторону движение большегрузов заблокировано. Легковушки и автобусы проезжают спокойно.

Перед этим представитель организации «Обманутая деревня» заявлял, что в ноябре блокировка погранпереходов с Украиной возобновится. Акция запланирована до конца 2024 года.

Протесты польских фермеров начались в феврале, они требуют запрета или ограничения ввоза дешевой украинской сельхозпродукции.

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#украина
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#фермерские хозяйства
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#новости
#протесты
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В Абхазии вскрылось отношение к России
Ардзинба: отношение к России формируется благодаря президенту Путину
23 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Евгений Хабаров

Абхазский народ положительно относится к РФ благодаря ее президенту Владимиру Путину, рассказал РБК лидер оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.
«Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал оппозиционер.
Ардзинба добавил, что российская сторона продолжает материально поддерживать Абхазию, а граждане республики благодарны Москве. Собеседник подчеркнул, что в Абхазии отсутствуют антироссийские настроения.

Также Ардзинба пояснил, что предложенная прежней властью инвестиционная модель никогда не приживется в стране, ведь она рассчитана на бедные государства, где ресурсы находятся в руках узкой группы людей.

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