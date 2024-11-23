ЦАХАЛ проверяет заявления ХАМАС о гибели заложницы в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не подтвердила факт гибели заложницы в Газе, о котором утверждает палестинская группировка ХАМАС, данные сейчас проверяют военные, добавили в армейской пресс-службе.
«Сегодня вечером террористическая организация ХАМАС опубликовала запись, на которой якобы запечатлена заложница, которая была убита. Мы изучаем информацию и на данном этапе не можем ни подтвердить ее, ни опровергнуть», — пояснили израильские военнослужащие.Военные на связи с родственниками заложницы и передают им всю актуальную информацию. По версии ЦАХАЛ, «ХАМАС продолжает прибегать к психологическому террору и действовать с крайней жестокостью». Армия Израиля призвала общество не распространять слухи и сведения, способные навредить родственникам заложников.
Израиль проводит операцию «Железные мечи» с начала октября прошлого года.
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Никита Кротов