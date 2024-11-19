Минздрав Ливана сообщил о жертвах удара Израиля по центру Бейрута

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В результате израильского авиаудара по району Зукак аль-Блат в центре Бейрута погибли четыре человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщает в сводке центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
Это уже третья атака израильской авиации на центральные районы Бейрута за последние сутки.
По словам очевидцев, удар был нанесён по зданию в указанном районе. В заявлении минздрава уточняется, что данные о пострадавших являются предварительными и могут быть уточнены.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд.
Помимо этого, 17 ноября представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.
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По словам очевидцев, удар был нанесён по зданию в указанном районе. В заявлении минздрава уточняется, что данные о пострадавших являются предварительными и могут быть уточнены.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд.
Помимо этого, 17 ноября представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.
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Мария Моисеева