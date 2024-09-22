ЦАХАЛ сообщил о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о приближении подозрительных воздушных целей, летевших со стороны Ирака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.
Отмечается, что сначала в районе южных Голанских высот начали работать сирены. После этого со стороны Ирака в сторону Израиля начали лететь несколько подозрительных неопознанных воздушных целей. Все они были успешно перехвачены, не достигнув территории страны. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» ударило по городу Хайфу в Израиле. По словам властей страны, это стало ответом на массовые взрывы пейджеров в столице Ливана Бейруте.
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Анастасия Чинкова