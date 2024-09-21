ВВС Израиля за день атаковали около 400 пусковых установок «Хезболлах» в Ливане

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ВВС Израиля в ходе массированных ракетных ударов по югу Ливана атаковали порядка 400 пусковых установок вооружённого крыла шиитского движения «Хезболлах». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что такое количество пусковых установок, а также несколько тысяч контейнеров для ракетных установок были поражены в течение сегодняшнего дня.
Ранее аналитик Станислав Тарасов заявил, что развитие отношений между Израилем и Ливаном движется по негативному сценарию, который угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности. Востоковед также задался вопросом, существует ли сейчас сила, способная остановить такое развитие событий, которое будет стоить больших потрясений всему Ближнему Востоку.
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Анастасия Чинкова