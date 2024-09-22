Вооруженные израильские военные зашли в офис арабского телеканал в Рамалле

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Вооруженные израильские военные вошли в офис телеканала Al Jazzera в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан и приказали сотрудникам покинуть помещение, об этом сообщил арабский телеканал.
«Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие», – отмечается в заявлении телеканала.
По словам корреспондента издания, «хорошо вооруженные» солдаты вошли в здание и приказали сотрудникам забрать свое оборудование и немедленно покинуть офис, ссылаясь на решение суда о его закрытии на 45 дней.
Ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что действия Израиля подрывают мир на Ближнем Востоке и что он должен немедленно покинуть оккупированные палестинские территории.
До этого Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль уйти с оккупированных палестинских территорий.
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Александр Климов