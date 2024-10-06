Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработала

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Система раннего оповещения о ракетных ударах, которую Израиль передал киевскому режиму, не работает. Об этом сообщает украинское издание «Дзеркало тижня».
Как отметил израильский посол на Украине Микаэль Бродский, Израиль выполнил свои обязательства, а по поводу того, почему система не работает, нужно поинтересоваться у украинской стороны.
Бродский добавил, что власти Израиля решили прекратить использование систем Patriot и снять их с вооружения. Он не ответил, следует ли Украине рассчитывать, на то, что она их получит. К слову, указанные Patriot Израилю передали США в 90-х.
В июне израильская сторона выступила против того, чтобы передать Patriot, поскольку обострились отношения с шиитской «Хезболлах».
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Бродский добавил, что власти Израиля решили прекратить использование систем Patriot и снять их с вооружения. Он не ответил, следует ли Украине рассчитывать, на то, что она их получит. К слову, указанные Patriot Израилю передали США в 90-х.
В июне израильская сторона выступила против того, чтобы передать Patriot, поскольку обострились отношения с шиитской «Хезболлах».
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Никита Кротов