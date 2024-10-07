Израиль сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по складам оружия, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла», недалеко от Бейрута, в результате чего произошел взрыв.
Истребители ВВС Израиля разбомбили объекты движения, в том числе центр сбора разведданных, командный центр и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие разведывательному центру «Хезболлы» в Бейруте.
ЦАХАЛ отметила, что «Хезболла» намеренно разместила свой командный центр и оружие под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности окружающее население.
Ранее «Хезболла» объявила, что атаковала израильские базы ракетами. По данным израильской армии, из Ливана по Хайфе и ее окрестностям было выпущено около пяти артиллерийских снарядов, в городе была объявлена тревога.
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«После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия», – упоминается в сообщении.
ЦАХАЛ отметила, что «Хезболла» намеренно разместила свой командный центр и оружие под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности окружающее население.
Ранее «Хезболла» объявила, что атаковала израильские базы ракетами. По данным израильской армии, из Ливана по Хайфе и ее окрестностям было выпущено около пяти артиллерийских снарядов, в городе была объявлена тревога.
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Александр Климов