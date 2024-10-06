Стало известно, как «Моссад» заминировал пейджеры для «Хезболлы»

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Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», были разработаны и запрограммированы особым образом израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
Согласно материалам газеты, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, необходимо было зажать кнопки сразу двумя руками. Уточняется, что именно это и активировало взрывчатку внутри пейджера.
Заминированные рации начали использоваться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. В то время устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания. Отмечается, что разведка Израиля могла взорвать устройства и раньше.
Напомним, массовая детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября текущего года. Пострадали не менее 2800 человек, восемь из них скончались, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».
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Заминированные рации начали использоваться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. В то время устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания. Отмечается, что разведка Израиля могла взорвать устройства и раньше.
Напомним, массовая детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября текущего года. Пострадали не менее 2800 человек, восемь из них скончались, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».
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Екатерина Коршунова