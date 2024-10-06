Вместе с лидером «Хезболлы» погиб глава иранского спецназа, заявили в Британии

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Командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пропал и перестал выходить на связь после удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Именно после этой израильской атаки погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
При этом других деталей агентство не приводит. Иран, в свою очередь, сообщал о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана, который находился вместе с Насруллой в Бейруте. О том, что с ними присутствовал и Каани, не сообщалось.
Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. Сообщалось, что в результате удара погиб генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.
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Данил Пономарев