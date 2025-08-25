Достижения.рф

Четыре журналиста погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа

Al Jazeera: четыре журналиста погибли при израильском ударе по Газе
Четверо журналистов погибли вследствие обстрела Израилем приемного покоя больницы на юге сектора Газа, сообщил 25 августа телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя медицинского учреждения.



Среди погибших — фотожурналист агентства Reuters Хоссам аль‑Масри, фотокорреспондент Al Jazeera Мохаммед Салама, журналистка ряда изданий, включая The Independent Arabic и Associated Press, Мариам Абу Дака, а также журналист сети NBC Моаз Абу Таха.

«14 погибших в результате израильского удара по приемному покою медицинского комплекса Нассер», — сказано в материале.

Ранее, 11 августа, пять сотрудников телеканала Al Jazeera погибли в результате удара Армии обороны Израиля — они находились в палатке у главных ворот больницы «Аш‑Шифа» в Газе.
