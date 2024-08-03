ЦАХАЛ уничтожил центр управления ХАМАС на севере сектора Газа

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Израильские ВВС атаковали центр оперативного управления, производства и хранения оружия, принадлежащий палестинской боевой организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что бъект, который ранее подвергся нападению, «был известен как школьный комплекс Хамама». Ранее на его территории «обучали террористов», а также «планировали и осуществляли атаки» против Израиля и израильской армии.
До этого Белый дом выразил надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотят прекращения огня даже после нападения на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.
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