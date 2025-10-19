ЦАХАЛ высказалась о новых возможных ударах по Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что не исключает возможности нанесения дополнительных ударов по сектору Газа, утверждая, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военных.
По его словам, израильская сторона уже ударила по ряду целей, но не исключаются и дальнейшие атаки по объектам в Газе.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о жёстком ответе ХАМАС в случае возможных нарушений режима прекращения огня. В то же время представители военного крыла движения — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявили, что не причастны к столкновениям в городе Рафах на юге сектора.
19 октября сообщалось, что боевики атаковали израильские силы в Рафахе. В ответ ЦАХАЛ нанесла авиаудары по этому району.
