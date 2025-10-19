ЦАХАЛ высказалась о новых возможных ударах по Газе

19 октября 2025, 19:09

ЦАХАЛ: бойцы Израиля могут вновь ударить по Газе

Фото: istockphoto/Sckrepka

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что не исключает возможности нанесения дополнительных ударов по сектору Газа, утверждая, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военных.