Достижения.рф

Израиль становится опасен для всего мира из-за непредсказуемой политики

Политолог Семенов назвал удар Израиля по Катару актом международного терроризма
Фото: Istock/gorsh13

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что Израиль представляет угрозу глобальной безопасности из-за непредсказуемых действий, включая недавний удар по Катару.



В интервью газете ВЗГЛЯД он отметил, что это может привести к полной изоляции страны на Ближнем Востоке.

Семенов охарактеризовал эти действия как «акт международного терроризма», подчеркнув, что Израиль перешагнул моральные границы и демонстрирует готовность наносить удары по территории суверенных государств без объявления войны.

ПОлитолог отметил, что подобные действия создают прецедент, при котором лидеры палестинского движения могут быть атакованы в любой стране, что делает Израиль источником непредсказуемой угрозы для всего мира.

«Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране», — заявил Семенов.
Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0