Израиль становится опасен для всего мира из-за непредсказуемой политики

09 сентября 2025, 23:17

Политолог Семенов назвал удар Израиля по Катару актом международного терроризма

Фото: Istock/gorsh13

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что Израиль представляет угрозу глобальной безопасности из-за непредсказуемых действий, включая недавний удар по Катару.





В интервью газете ВЗГЛЯД он отметил, что это может привести к полной изоляции страны на Ближнем Востоке.



Семенов охарактеризовал эти действия как «акт международного терроризма», подчеркнув, что Израиль перешагнул моральные границы и демонстрирует готовность наносить удары по территории суверенных государств без объявления войны.



ПОлитолог отметил, что подобные действия создают прецедент, при котором лидеры палестинского движения могут быть атакованы в любой стране, что делает Израиль источником непредсказуемой угрозы для всего мира.





«Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране», — заявил Семенов.