Израиль становится опасен для всего мира из-за непредсказуемой политики
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что Израиль представляет угрозу глобальной безопасности из-за непредсказуемых действий, включая недавний удар по Катару.
В интервью газете ВЗГЛЯД он отметил, что это может привести к полной изоляции страны на Ближнем Востоке.
Семенов охарактеризовал эти действия как «акт международного терроризма», подчеркнув, что Израиль перешагнул моральные границы и демонстрирует готовность наносить удары по территории суверенных государств без объявления войны.
ПОлитолог отметил, что подобные действия создают прецедент, при котором лидеры палестинского движения могут быть атакованы в любой стране, что делает Израиль источником непредсказуемой угрозы для всего мира.
«Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране», — заявил Семенов.