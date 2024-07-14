ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС после удара по Хан-Юнису

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ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Рафиа Салама в результате удара ВВС по Хан-Юнису в секторе Газа. Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает ТАСС. Салама был одним из организаторов резни 7 октября, говорится в сообщении.
«Вчера, основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября», – заявляет пресс-служба армии Израиля.По данным ЦАХАЛ, Салама состоял в ХАМАС с начала 1990 годов и работал под руководством Мухаммеда Синвара –брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, участвовал в похищении израильского военного Гилада Шалита, принимал участие в боевых действиях во время израильских операций «Нерушимая скала» 2014 года и «Страж стен» 2021 года.
«Ликвидация Саламы существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС», – резюмировали в израильской армии.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооруженные отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Целями, по его словам, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля.
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