Фото: сайт НАТО
Некоторые политические деятели Европы и США полагают, что пора оборвать надежды киевского режима на членство в НАТО. Как отмечает The Washington Post, в качестве варианта можно предложить российской стороне облегчение санкционных мер. Причем одни политики подчеркивают неизбежность холодной войны.
«Но даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем, чтобы прекратить войну на Украине, говорят, что длительный период враждебности — новая холодная война — неизбежен», — сказано в материале.Недружественные к РФ государства стали поддерживать Украину на фоне спецоперации в Донбассе. Западные СМИ представили миротворческую миссию России «вторжением».
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